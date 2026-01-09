Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

Для подавления протестов в провинции Керманшах, а также, вероятно, в других регионах Ирана были использованы сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW).

Отмечается, что подобные меры применяются крайне редко после протестов, вспыхнувших в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини в 2022 году.

В то же время правозащитные организации сообщают, что некоторые сотрудники сил безопасности отказались открывать огонь по протестующим.