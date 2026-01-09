 Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

First News Media23:25 - 09 / 01 / 2026
Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

Для подавления протестов в провинции Керманшах, а также, вероятно, в других регионах Ирана были использованы сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW).

Отмечается, что подобные меры применяются крайне редко после протестов, вспыхнувших в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини в 2022 году.

В то же время правозащитные организации сообщают, что некоторые сотрудники сил безопасности отказались открывать огонь по протестующим.

Поделиться:
225

Актуально

В мире

Прокурор Тегерана пригрозил казнью участникам беспорядков - ВИДЕО

Политика

МИД Германии высоко оценил отправку очередной партии нефтепродуктов из ...

В мире

США намерены восстановить деятельность своего посольства в Каракасе - ОБНОВЛЕНО

Мнение

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко ...

В мире

Хакан Фидан: Фидан: добиться результатов от СДС можно только силовым путём

Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

В результате удара России по двум гражданским судам в Одессе погиб один моряк

В Тбилиси вспыхнул пожар в торговом центре - ВИДЕО

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Турция объявила об открытии крупного газового месторождения

Микки Рурк изменился до неузнаваемости - ФОТО

Сын Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чечни

Пенсия Байдена стала рекордной в истории экс-президентов США

Последние новости

Вниманию желающих оформить банковский кредит: Депозитные ставки падают, кредитные - растут

Сегодня, 00:06

Хакан Фидан: Фидан: добиться результатов от СДС можно только силовым путём

09 / 01 / 2026, 23:53

Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской борьбе - ФОТО

09 / 01 / 2026, 23:40

Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

09 / 01 / 2026, 23:25

Азербайджан вошел в топ-5 стран по уровню тестостерона

09 / 01 / 2026, 23:10

В результате удара России по двум гражданским судам в Одессе погиб один моряк

09 / 01 / 2026, 22:55

В Тбилиси вспыхнул пожар в торговом центре - ВИДЕО

09 / 01 / 2026, 22:45

Верховный комиссар ООН по правам человека выразил озабоченность в связи с насилием в Иране

09 / 01 / 2026, 22:40

МИД Германии высоко оценил отправку очередной партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

09 / 01 / 2026, 22:20

Прокурор Тегерана пригрозил казнью участникам беспорядков - ВИДЕО

09 / 01 / 2026, 22:00

США намерены восстановить деятельность своего посольства в Каракасе - ОБНОВЛЕНО

09 / 01 / 2026, 21:48

Двое украинских министров подали заявления об отставке

09 / 01 / 2026, 21:40

Будет принят новый государственный стандарт по безопасности пешеходов

09 / 01 / 2026, 21:20

Реза Пехлеви призвал Трампа быть готовым вмешаться в ситуацию в Иране

09 / 01 / 2026, 21:00

Арестован брат Насими Набизаде

09 / 01 / 2026, 20:33

Состояние здоровья Анджелины Джоли ухудшилось на фоне суда с Питтом

09 / 01 / 2026, 20:27

Цена золота обновила исторический рекорд

09 / 01 / 2026, 20:20

«Нефтчи» уверенно победил «Кайрат»

09 / 01 / 2026, 20:00

Мирзоян обсудил с послом США реализацию программы TRIPP

09 / 01 / 2026, 19:45

Агентство отреагировало на попытки представить песню Сары гялин как армянскую

09 / 01 / 2026, 19:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43