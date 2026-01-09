Трамп анонсировал наземные операции против наркокартелей в Мексике

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News анонсировал переход к наземным операциям и ударам по наркокартелям в Мексике.

«Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой», – подчеркнул Трамп.

Американский глава не назвал сроки возможного начала таких операций.

5 января Трамп намекнул, что военные действия могут распространиться на Колумбию, заявив, что страна «очень больна» и ею руководит «больной человек», который производит и продает кокаин в США. Американский президент добавил, что «Мексика должна взяться за ум», так как через ее территорию поступают наркотики и Вашингтону «придется что-то с этим делать». Он напомнил, что неоднократно предлагал помощь американских войск президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.

3 января МИД Мексики объявил, что удары США по Венесуэле нарушают международное право и серьезно угрожают стабильности в регионе в целом. В ведомстве призвали к немедленному прекращению «любых актов агрессии против правительства и народа Венесуэлы».