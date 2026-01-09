Ветер до 213 км/ч: циклон «Горетти» парализовал движение во Франции

Движение поездов в регионе Нормандия во Франции полностью остановили на фоне циклона Горетти, который обрушился на страну 9 января вечером.

Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на французскую национальную компанию железных дорог (SNCF).

«Движение сильно нарушено, и многие маршруты не функционируют в регионах, пострадавших от шторма. Движение поездов полностью приостановлено по всей Нормандии, прогнозируется «очень постепенное возобновление движения во второй половине дня» 10 января», — отмечается в материале.

В соседнем с Нормандией регионе О-де-Франс движение поездов также практически приостановлено. Будет функционировать только маршрут для скоростных поездов между Парижем и Лиллем.

BFMTV указывает, что порывы ветра, сопровождавшие циклон Горетти, достигли скорости 213 км в час в департаменте Манш на северо-западе страны.

До этого сообщалось, что во Франции около 380 тыс. домов остались без электроснабжения из-за циклона «Горетти».

Источник: Газета.ру