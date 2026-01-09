 Гурбан Гурбанов: Первый матч на стадионе «Имарат» будет как финал Лиги чемпионов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Футбол

Гурбан Гурбанов: Первый матч на стадионе «Имарат» будет как финал Лиги чемпионов

First News Media12:33 - Сегодня
Гурбан Гурбанов: Первый матч на стадионе «Имарат» будет как финал Лиги чемпионов

Первый матч футбольного клуба "Карабах" на агдамском стадионе "Имарат" будет как финал Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Он подчеркнул, что после завершения строительства стадиона не будет разницы, какого уровня будут первые матчи в Агдаме - местного или международного.

Отметим, что свой первый официальный матч в 2026 году "Карабах" проведет в Баку 21 января против немецкого клуба "Айнтрахт Франкфурт" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Поделиться:
338

Актуально

Общество

СГБ арестовала лицо, выполнявшее задания иностранной спецслужбы

Общество

AZAL отменил рейс в Тегеран

Политика

Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов

Мнение

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко ...

Футбол

Гурбан Гурбанов: Первый матч на стадионе «Имарат» будет как финал Лиги чемпионов

Лионель Месси ответил, видит ли себя в роли тренера в будущем

«Челси» объявил о назначении нового главного тренера

Обнародована стоимость премьер-лиги Азербайджана

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Лионель Месси ответил, видит ли себя в роли тренера в будущем

Серхио Рамос может стать президентом «Севильи»

Определилмся новый главный тренер ФК «Араз-Нахчыван»

«Челси» объявил о назначении нового главного тренера

Последние новости

В Азербайджане в 2025 году почти 40% ДТП совершили водители со стажем более 10 лет

Сегодня, 15:33

Warner Bros. готовит новый фильм «Властелин колец»

Сегодня, 15:28

AZAL отменил рейс в Тегеран

Сегодня, 15:23

Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов

Сегодня, 15:20

Иран обвинил Израиль и США в организации протестов в стране

Сегодня, 15:18

Из-за недобросовестной рекламы врачей и клиник в Азербайджане будет приостановлено вещание ряда теле- и радиоканалов

Сегодня, 15:15

СГБ арестовала лицо, выполнявшее задания иностранной спецслужбы

Сегодня, 15:10

Киевлян призвали по возможности покинуть город

Сегодня, 14:58

Аннулирована лицензия Neftçi TV

Сегодня, 14:54

Хаменеи назвал протестующих «наймитами иностранных держав» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:45

В США найден пропавший без вести азербайджанец - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:43

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:38

Трамп заявил, что нефтяные компании вложат $100 млрд в Венесуэлу

Сегодня, 14:25

Стало известно, кто временно заменил бывшего главу ИВ Насиминского района

Сегодня, 14:08

Хаменеи призвал Трампа заняться делами своей страны

Сегодня, 14:05

Турецкие авиакомпании отменяют рейсы в города Ирана

Сегодня, 14:00

AZAL отменил некоторые рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку

Сегодня, 13:55

Трамп освободит двух российских граждан из экипажа «Маринеры»

Сегодня, 13:53

Трамп: США не станут повторно атаковать Венесуэлу

Сегодня, 13:47

Азербайджано-американские отношения в 2025 году: новый уровень

Сегодня, 13:43
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43