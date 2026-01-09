Гурбан Гурбанов: Первый матч на стадионе «Имарат» будет как финал Лиги чемпионов
Первый матч футбольного клуба "Карабах" на агдамском стадионе "Имарат" будет как финал Лиги чемпионов.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.
Он подчеркнул, что после завершения строительства стадиона не будет разницы, какого уровня будут первые матчи в Агдаме - местного или международного.
Отметим, что свой первый официальный матч в 2026 году "Карабах" проведет в Баку 21 января против немецкого клуба "Айнтрахт Франкфурт" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
338