Гурбан Гурбанов: Матчи против английских клубов в Лиге чемпионов стали для нас ценным опытом

Игры против английских клубов оказались ценным опытом для "Карабаха" .

Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после ответного матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ньюкасла".

Главный тренер прокомментировал поражение своей команды:

"Прежде всего хочу поблагодарить своих футболистов. Они провели интересный сезон в Лиге чемпионов. Матчи против английских клубов в нынешнем розыгрыше стали для нас большим опытом. Я очень доволен каждым из своих игроков. В ответной встрече с "Ньюкаслом" они тоже показали себя с лучшей стороны. Несмотря на то что после крупного поражения в Баку психологически настроить команду на матч было непросто. После двух пропущенных мячей в начале встречи игроки смогли взять себя в руки".

Гурбан Гурбанов также выразил благодарность болельщикам английского клуба:

"Они пришли на матч, чтобы поддержать свою команду. В то же время периодически они аплодировали и нашим хорошо организованным атакам. Желаю "Ньюкаслу" успехов в предстоящих матчах. А нашим болельщикам хочу сказать отдельное спасибо. Наши болельщики не оставляли нас ни в гостевых, ни в домашних играх".

Отметим, что матч "Ньюкасл" – "Карабах" завершился победой хозяев со счетом 3:2. В первой встрече английский клуб также одержал победу (6:1), в результате чего агдамский клуб завершил свое выступление в Лиге чемпионов.