Матеуш Кохальски нацелился на английскую Премьер-лигу - ФОТО

Вратарь агдамского "Карабаха" Матеуш Кохальски открыто заявил о своем желании выступать в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Несмотря на то, что азербайджанский клуб уступил "Ньюкаслу" в ответном матче со счетом 2:3 (общий счет 3:9), игра 25-летнего поляка привлекла внимание главного тренера "сорок" Эдди Хау и получила одобрение от звезды английского футбола Энтони Гордона.

Кохальски стал ключевой фигурой "Карабаха" в обоих поединках плей-офф Лиги чемпионов. В первой игре в Баку он совершил восемь сейвов, а на стадионе "Сент-Джеймс Парк" отразил еще пять опасных ударов.

"Переезд в Англию — моя самая большая мечта. Я надеюсь, что за этими играми наблюдали не только болельщики и говорили обо мне хорошо. Я также надеюсь, что скауты из хороших клубов Премьер-лиги или Чемпионшипа смотрели и, возможно, в будущем попытаются меня купить. Я всегда стараюсь показывать все, на что способен, и помогать команде", — цитирует голкипера британское издание "Сан Спорт".

Кохальски признал, что большое количество пропущенных мячей портит общее впечатление от его работы: "Я пропустил девять голов в этих двух матчах, поэтому, конечно, я не доволен. Нельзя назвать игру хорошей, когда ты проигрываешь и пропускаешь шесть мячей в одной встрече. Но я очень рад, что люди положительно отзываются о моей игре после этого. Это большая мотивация для меня улучшать свои навыки и, возможно, в будущем играть в больших лигах и больших матчах".

Особым моментом для вратаря стали слова поддержки от Энтони Гордона, который забил Кохальски четыре гола в первом матче. Польский голкипер рассказал об их диалоге: "Энтони Гордон подошел ко мне после моей ошибки, когда я выбил мяч на угловой, и сказал: 'Не злись, ты очень хороший вратарь, просто продолжай в том же духе'. Я очень счастлив, это отличная мотивация, когда слышишь подобное от такого большого игрока".

Помимо клубной карьеры, Матеуш Кохальски нацелен на попадание в национальную команду Польши: "Моя самая большая мечта — играть в сборной. У нас много хороших вратарей с большим опытом в больших лигах. Я надеюсь поехать на стыковые матчи и чемпионат мира, но это решение тренера".

Напомним, что "Ньюкасл" в настоящее время изучает рынок вратарей, так как арендованный Аарон Рамсдейл пока не убедил руководство клуба своей игрой. Матеуш Кохальски, ранее выступавший за "Легию" и "Сталь Мелец" до перехода в "Карабах" в 2024 году, надеется, что его выступление против "сорок" станет определяющим для его будущего в Европе и международного признания.

Источник: İdman.Biz