В Иране обвинили внешние силы в превращении мирных протестов в беспорядки

Мирные протесты иранцев переросли в погромы в результате вмешательства извне.

Об этом заявил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф.

"Вмешательство извне превратило мирные протесты народа, направленные на удовлетворение социально-экономических требований, в беспорядки", - приводит его слова агентство Tasnim.

По мнению представителя иранских властей, "руки, запятнанные в крови более тысячи иранцев, погибших в ходе 12-дневной войны [с Израилем], видны в этих беспорядках".

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты.