В Тегеране задержали более 100 протестующих

Иранские правоохранители задержали более 100 человек, обвиняемых «в участии в массовых беспорядках и применении оружия против граждан и полицейских».

Об этом сообщил глава округа Бахарестан на юго-западе провинции Тегеран Мурад Моради Карначи.

"100 человек, нарушавших общественный порядок, и лидеры беспорядков в этом районе были задержаны. Эти лица использовали огнестрельное и холодное оружие против граждан и сил охраны правопорядка", - сказал он агентству Tasnim.