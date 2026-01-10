Пакистанские силовики ликвидировали 11 террористов

Силы безопасности Пакистана ликвидировали 11 боевиков в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщило межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) вооруженных сил исламской республики.

Контртеррористические операции были проведены в округах Северный Вазиристан и Куррам против запрещенной в стране группировки "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан" или "Движение талибов Пакистана"). Согласно пресс-релизу, нейтрализованные боевики были причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей. У них были найдены оружие и боеприпасы.

Ранее директор ISPR Ахмед Чаудхри сообщил, что пакистанские силы безопасности в 2025 году ликвидировали 2 597 боевиков. В указанный период на территории Пакистана было зафиксировано 5 397 террористических атак, которые унесли жизни 1 235 человек. Свыше 70% терактов произошли в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, еще около 29% - в провинции Белуджистан на юго-западе страны. Оба региона имеют протяженную границу с Афганистаном, в котором, по данным пакистанских властей, базируются лагеря террористов.

Источник: ТАСС