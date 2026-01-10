Французский футболист погиб при попытке сделать селфи

Французский футболист Алексис Вергос погиб в Таиланде, сорвавшись с высоты во время селфи у водопада. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Случай произошел 5 января на острове Самуи, где 22-летний спортсмен отдыхал с невестой. Вергос поскользнулся на скользких камнях и упал в воду, ударившись головой о камни. От полученной травмы, как показала экспертиза, он скончался на месте. Спасатели извлекли тело из расщелины, несмотря на сильное течение. Девушка футболиста сумела выжить, зацепившись за ветку дерева. Французский клуб «Кемпер Эрге Армель», воспитанником которого был Вергос, подтвердил смерть игрока и выразил соболезнования отцу и тренеру Тьерри Вергосу, а также другим членам его семьи. Два сезона назад игрок выступал за взрослую команду клуба.

Ранее бывший нападающий волгоградского «Ротора» Максим Бондаренко погиб в 44 года. В «Роторе» выразили соболезнования семье и друзьям футболиста, не раскрывая причины его смерти.