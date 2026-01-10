 Нетаньяху надеется сократить зависимость Израиля от военной помощи США | 1news.az | Новости
Нетаньяху надеется сократить зависимость Израиля от военной помощи США

First News Media17:33 - Сегодня
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью изданию The Economist, что он надеется «уменьшить» зависимость Израиля от американской военной помощи в течение следующего десятилетия.

Нетаньяху заявил, что Израиль не должен зависеть от иностранной военной помощи, но не стал объявлять точные сроки, когда Израиль станет полностью независимым от США.
«Я хочу сократить военные расходы в течение следующих 10 лет», - сказал Нетаньяху в интервью The Economist.
На вопрос, означает ли это сокращение «до нуля», он ответил: «Да». Нетаньяху сказал, что во время недавнего визита он сказал президенту Дональду Трампу, что Израиль «очень глубоко» ценит «военную помощь, которую Америка оказывала нам на протяжении многих лет, но и здесь мы достигли совершеннолетия и развили невероятный потенциал».
В декабре Нетаньяху заявил, что Израиль потратит 350 миллиардов шекелей (110 миллиардов долларов) на развитие независимой военной промышленности, чтобы уменьшить зависимость от других стран.
В 2016 году правительства США и Израиля подписали меморандум о взаимопонимании сроком на 10 лет до сентября 2028 года, который предусматривает военную помощь на сумму 38 миллиардов долларов, гранты на покупку военной техники на сумму 33 миллиарда долларов и системы противоракетной обороны на сумму 5 миллиардов долларов. Израильский оборонный экспорт вырос на 13% в прошлом году, благодаря крупным контрактам, подписанным на израильскую оборонную технику, включая передовые многоуровневые системы противовоздушной обороны.
Источник: РИА Новости

