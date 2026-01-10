СМИ: У ЕС нет стратегии по противодействию возможного захвата США Гренландии

Страны ЕС не обладают выверенной стратегией по противодействию возможным попыткам США захватить Гренландию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее данным, у европейских стран также нет стратегии для предотвращения подкупа жителей Гренландии или принуждения автономии к отсоединению от Дании, что считается более вероятными событиями. Отмечается, что президент США Дональд Трамп в любом случае обладает превосходством и ответит "более сильным ударом или выдвинет более серьезные угрозы".

В кругах европейского руководства рассматривается применение ответных мер, в том числе закрытие американских военных баз или запрет на покупку американских казначейских облигаций. Однако, по мнению издания, шансы, что ЕС что-то противопоставит США, невелики. Европейские лидеры предпочитают использовать "стратегическое давление" на Трампа, чтобы якобы сохранить поддержку США в отношении Украины.