В Иране сообщили о гибели 25 правоохранителей в ходе акций протеста

По меньшей мере 25 человек погибли из-за агрессивных действий погромщиков в разных частях страны, свидетельствуют данные иранских государственных СМИ.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на заявления властей сообщило об убийствах бунтовщиками 15 силовиков в провинциях Фарс, Кум и Хорасан-Резави. Еще 6 сотрудников службы безопасности погибли в провинции Фарс, еще 120 правоохранителей получили ранения. В провинции Кум двое полицейских были убиты мятежниками, которые "нанесли им до 40 ножевых ранений". В городе Мешхед на северо-востоке страны жертвами бунтовщиков стали семь представителей силовых структур.