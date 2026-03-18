 Пожар в мебельном цехе в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Пожар в мебельном цехе в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media08:10 - Сегодня
Пожар в мебельном цехе в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар, вспыхнувший на участке, известном как "дорога Баксол", Бинагадского района города Баку, был полностью потушен силами министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана

00:35

Пожар, произошедший в мебельном цехе, расположенном в Бинагадинском районе города Баку, на территории, известной как Баксол, был локализован благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами МЧС.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель начальника штаба пожаротушения Государственной службы пожарной охраны МЧС Руслан Пирализаде.

По его словам, МЧС приняло срочные меры для предотвращения распространения огня на близлежащие объекты: «На месте происшествия пострадавших нет. Пожар охватил территорию площадью 540 кв. м. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания».

17 марта, 22:40

В Бинагадинском районе Баку продолжаются работы по тушению пожара в мебельном цехе.

Как передает с места происшествия АПА, предприниматели выносят свои товары из зоны, где произошёл пожар.

22:10

В Бинагадинском районе столицы в мебельном цехе произошёл пожар, сотрудники полиции были оперативно направлены на место происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

На месте происшествия проводятся оперативные меры по безопасной эвакуации граждан, взятию территории под контроль, а также обеспечению беспрепятственной работы пожарных подразделений.

Кроме того, сотрудники полиции продолжают работы по устранению заторов на дороге и регулированию движения.

***

На «горячую линию 112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в мебельном цехе на "дороге Баксол" в Бинагадинском районе города Баку.

Об этом говорится в сообщении МЧС.

Для ликвидации пожара незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частьюСегодня, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40