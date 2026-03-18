В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении осужденного за шпионаж в пользу Израиля в июне 2025 года.

Об этом сообщило агентство Fars.

По его данным, подозревавшегося в шпионаже задержали недалеко от западного пригорода Тегерана во время прошлого военного конфликта с Израилем. В вину ему вменили работу на службу израильской разведки "Моссад".

Утверждается, что он якобы передавал за рубеж информацию о "чувствительных объектах" в Иране.

Накануне глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи объявил, что осужденным за сотрудничество с Израилем и США и за шпионаж в их пользу будет грозить смертный приговор или полная конфискация имущества в пользу государства.

15 марта глава иранской полиции генерал Реза Радан сообщил, что правоохранительные органы страны с 28 февраля задержали не менее 500 человек по подозрению в сотрудничестве с противником.