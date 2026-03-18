Главы МИД арабских и исламских стран проведут совещание в Эр-Рияде
Министры иностранных дел арабских и исламских стран встретятся в Эр-Рияде 18 марта, чтобы обсудить ситуацию в регионе.
Об этом сообщил МИД Саудовской Аравии.
"18 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоятся переговоры глав МИД арабских и исламских стран. Стороны планируют обсудить координацию своих действий в целях обеспечения безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в пресс-релизе саудовского внешнеполитического ведомства. Данных о том, какие конкретно государства примут участие в консультациях, пока не приводится.
