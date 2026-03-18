СМИ: Госдеп предписал посольствам готовиться к возможным угрозам из-за Ирана

Госдепартамент предписал всем посольствам США подготовиться к потенциальным угрозам и рассмотреть возможность принятия дополнительных мер безопасности в связи с проведением американско-израильской военной операции против Ирана.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию американского внешнеполитического ведомства.

Как уточняется в публикации, "Госдепартамент распорядился, чтобы все дипмиссии США по всему миру "незамедлительно" провели оценку ситуации в сфере безопасности, сославшись на "сложившуюся и развивающуюся ситуацию на Ближнем Востоке и ее возможные последствия". Как пояснило издание, госсекретарь США Марко Рубио предписал американским дипломатам сформировать спецгруппы по выявлению возможных угроз и разработке планов реагирования на них.

По сведениям газеты, в последние несколько недель такие указания были даны только сотрудникам американских посольств в странах Ближнего Востока. Теперь они направлены во все дипмиссии США. Как отмечает издание, "это первый раз, когда всем дипмиссиям [США] по всему миру было предписано пересмотреть меры безопасности в связи с войной в Иране".

