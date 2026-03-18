Стало известно о состоянии 10 пострадавших в ДТП в Сабирабаде - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:25 - Сегодня
Стало известно о состоянии пострадавших связи с дорожно-транспортным происшествием в Сабирабадском районе.

Как передает AПA, об этом сообщили в Ширванской центральной городской больнице.

Сообщается, что в результате аварии, произошедшей 17 марта около 18:15, в отделение неотложной медицинской помощи госпитализированы 10 человек (1 мужчина, 9 женщин).

Им был поставлен диагноз — множественные травмы различных частей тела.

Восьми пострадавшим оказана медицинская помощь, они отпущены домой для амбулаторного лечения.

В настоящее время продолжается лечение двух человек, их состояние оценивается как тяжёлое (у мужчины) и средней тяжести (у женщины).

17 марта, 20:40

В Сабирабадском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого пострадали 7 человек.

Как сообщает АПА, в результате столкновения микроавтобуса марки «Ford» с автомобилем марки «Ateko» 7 человек получили травмы и были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.

Из-за аварии на дороге Ширван–Сабирабад образовалась серьёзная пробка на 40 минут.

По факту проводится расследование.

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня в Азербайджане отмечается İlaxır çərşənbə - последний из четырех предпраздничных вторников в ожидании Новруза. По народным поверьям, именно в17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28