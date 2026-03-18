Стало известно о состоянии 10 пострадавших в ДТП в Сабирабаде - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о состоянии пострадавших связи с дорожно-транспортным происшествием в Сабирабадском районе.

Как передает AПA, об этом сообщили в Ширванской центральной городской больнице.

Сообщается, что в результате аварии, произошедшей 17 марта около 18:15, в отделение неотложной медицинской помощи госпитализированы 10 человек (1 мужчина, 9 женщин).

Им был поставлен диагноз — множественные травмы различных частей тела.

Восьми пострадавшим оказана медицинская помощь, они отпущены домой для амбулаторного лечения.

В настоящее время продолжается лечение двух человек, их состояние оценивается как тяжёлое (у мужчины) и средней тяжести (у женщины).

17 марта, 20:40

В Сабирабадском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого пострадали 7 человек.

Как сообщает АПА, в результате столкновения микроавтобуса марки «Ford» с автомобилем марки «Ateko» 7 человек получили травмы и были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.

Из-за аварии на дороге Ширван–Сабирабад образовалась серьёзная пробка на 40 минут.

По факту проводится расследование.