 Украина выразила благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь
Украина выразила благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь

First News Media08:55 - Сегодня
Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко встретился с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым.

Как сообщает Report, собеседники подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана, а также обменялись мнениями по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны обсудили также взаимодействие в рамках международных организаций. В контексте председательства Азербайджана в Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ дипломаты сконцентрировали внимание на вопросе созыва очередного заседания Совета министров иностранных дел ГУАМ.

А. Мищенко поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь, прежде всего для энергетической системы Украины и восстановления гражданской инфраструктуры.

Со своей стороны, Сеймур Мардалиев отметил готовность Азербайджана и дальше усиливать практическую помощь Украине и укреплять сотрудничество между Баку и Киевом

