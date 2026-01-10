WSJ: Израиль может начать новую военную операцию в Газа

Израиль может начать новую военную операцию в секторе Газа, так как все еще контролирующая часть его территории группировка ХАМАС укрепляет свои позиции и отказывается полностью сложить оружие.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что представители ХАМАС согласны расстаться с остатками тяжелого вооружения, но не собираются сдавать стрелковое оружие, количество которого оценивается в 60 тысяч единиц.

Также движение укрепило свое финансовое положение после заключения перемирия и смогло возобновить регулярные выплаты своим членам, привлекать новых бойцов, а также восстановить уничтоженную инфраструктуру.

По информации источников, если ХАМАС не сдаст оружие добровольно, израильская сторона заставит движение сделать это.

Источник: Газета.ру