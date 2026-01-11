Протесты в Иране: количество погибших достигло 116 человек - ВИДЕО

Общенациональные протесты в Иране продолжаются уже две недели, а количество погибших в результате насилия, связанного с демонстрациями, достигло по меньшей мере 116 человек, сообщает AP.

Сотрудники трех больниц в Иране сообщили ВВС, что их учреждения были переполнены погибшими и ранеными после продолжающихся масштабных антиправительственных протестов.

Медик одной из больниц Тегерана заявил об огнестрельных ранениях, полученных людьми в голову и сердце. Двое из медицинских работников, опрошенных ВВС, рассказали, что лечили травмы как от боевых патронов, так и от дроби (силовики в Иране использует как пули, так и дробь).

ВВС также сообщает, что после наступления темноты в субботу в интернете появились видеоролики (их подлинность не подтверждена), демонстрирующие новые протесты в ряде районов Тегерана и в нескольких городах, включая Рашт на севере, Тебриз на северо-западе, а также Шираз и Керман на юге.