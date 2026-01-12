 В Иране объявили трехдневный траур по погибшим из-за беспорядков | 1news.az | Новости
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим из-за беспорядков

First News Media00:05 - Сегодня
Иранское правительство объявило национальный трехдневный траур по погибшим в результате беспорядков.

Соответствующее заявление опубликовало гостелерадио.

Согласно тексту, траур объявляется по погибшим в результате "иранской национальной борьбы против США и Израиля". В заявлении также подчеркивается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединится к трауру и призывает граждан страны выйти на национальный марш 12 января.

По последним данным, в результате действий погромщиков в разных частях страны погибли не менее 38 представителей правоохранительных органов Ирана.

Источник: ТАСС





