Спикер парламента Ирана пригрозил Израилю и США

Председатель Меджлиса (парламент) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран в случае атаки со стороны США нанесет удар по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

"В случае военного нападения Соединенных Штатов как оккупированные территории (имеется в виду Израиль - ), так и американские военные и морские базы станут нашими законными целями", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности "прийти на помощь" участникам беспорядков в Иране.

Источник: ТАСС