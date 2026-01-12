Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в Украине.

Согласно законопроекту, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлеваются с 3 февраля 2026 года еще на 90 суток.

Ранее Зеленский отмечал, что война с РФ не завершится до получения Украиной действенных гарантий безопасности, к тому моменту также невозможно завершение военного положения.

Источник: «Украинская правда»