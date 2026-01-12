Президент Азербайджана: На тридцати улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами

Как только начинаются ливни, городской транспорт оказывается в парализованном состоянии, возникают очень серьезные проблемы.

Правда, это происходит не только в Баку и не только в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

Глава государства добавил, что на тридцати улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами, и это принесет большую пользу.