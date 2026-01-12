Сын шаха Пехлеви заявил о готовности возглавить Иран
Сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви заявил о готовности вернуться в Исламскую Республику и даже возглавить государство на переходный период.
Об этом он сообщил Fox News.
Реза на фоне массовых беспорядков в Иране рассказал, что планирует вернуться на родину впервые за почти полвека «при первой же возможности».
«Прошло много времени, но я скоро буду там. Я готов вернуться в Иран и уже планирую это. Меня просят вмешаться и возглавить этот переходный период, я могу сказать, что готов к этому», — заявил он.
В своих социальных сетях Пехлеви выступал с призывом ко всеобщей забастовке с целью подготовки к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Также он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию.
Источник: Lenta.ru