Сын шаха Пехлеви заявил о готовности возглавить Иран

Сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви заявил о готовности вернуться в Исламскую Республику и даже возглавить государство на переходный период.

Об этом он сообщил Fox News.

Реза на фоне массовых беспорядков в Иране рассказал, что планирует вернуться на родину впервые за почти полвека «при первой же возможности».

«Прошло много времени, но я скоро буду там. Я готов вернуться в Иран и уже планирую это. Меня просят вмешаться и возглавить этот переходный период, я могу сказать, что готов к этому», — заявил он.

В своих социальных сетях Пехлеви выступал с призывом ко всеобщей забастовке с целью подготовки к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Также он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию.

