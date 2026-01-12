 На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человек

First News Media11:38 - Сегодня
На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человек

В результате обрушения огромной горы мусора в городе Себу (Филиппины) погибли восемь человек.

Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на местные власти.

Также сообщается, что 28 человек числятся пропавшими без вести.

Власти Филиппин задействовали служащих Военно-морских сил (ВМС) страны для ликвидации последствий происшествия.

Отметим, что сход оползня на мусорном полигоне произошел 8 января в городе Себу. На тот момент сообщалось как минимум об одном погибшем и 38 пропавших без вести.

Поделиться:
242

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев провел совещание по Госпрограмме развития систем водоснабжения ...

Общество

Лейла Алиева посетила семью шехида Тарлана Мамедова - ФОТО

Мнение

Протесты в Иране: экономика как детонатор, политика как цель

Общество

В Баку началась подготовка к 36-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО

В мире

Аракчи: Власти Ирана взяли под контроль ситуацию с протестами

Трамп выложил скриншот с информацией, что он якобы и.о. президента Венесуэлы - ФОТО

МИД Ирана заявил о высокой готовности страны противостоять агрессии

Губернатор Тегерана заявил об ослаблении протестных акций

Выбор редактора

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Новости для вас

Джан Яман освобожден после задержания в рамках наркорасследования - ОБНОВЛЕНО

Зеленский предложил Трампу похитить Кадырова

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт властей в США - ФОТО - ВИДЕО

СМИ: США собираются атаковать Иран

Последние новости

Этим предпринимателям финансовые санкции не грозят - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:37

Аракчи: Власти Ирана взяли под контроль ситуацию с протестами

Сегодня, 13:33

В Гяндже скончался студент: Начато расследование

Сегодня, 13:30

Экспортная цена газа в бюджете Азербайджана на 2026 год увеличена в 1,8 раза

Сегодня, 13:25

Лейла Алиева посетила семью шехида Тарлана Мамедова - ФОТО

Сегодня, 13:17

Трамп выложил скриншот с информацией, что он якобы и.о. президента Венесуэлы - ФОТО

Сегодня, 13:13

Протесты в Иране: экономика как детонатор, политика как цель

Сегодня, 13:10

В Баку началась подготовка к 36-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО

Сегодня, 13:00

Трамп: Вся оборона Гренландии - «две собачьи упряжки»

Сегодня, 12:55

Агентству развития медиа Азербайджана исполнилось пять лет

Сегодня, 12:37

Как получить купчую на дома, построенные на земельных участках с муниципальными документами?

Сегодня, 12:33

Ильхам Алиев провел совещание по Госпрограмме развития систем водоснабжения Баку и Абшерона на 2026–2035 годы

Сегодня, 12:25

МИД Ирана заявил о высокой готовности страны противостоять агрессии

Сегодня, 12:15

Иностранцы, снявшие неэтичные видео на Аллее шехидов, подали апелляцию

Сегодня, 12:13

Главный врач Сумгайытской больницы №1 уволен с работы

Сегодня, 12:07

Губернатор Тегерана заявил об ослаблении протестных акций

Сегодня, 11:57

Назначен новый главный тренер национальной сборной Азербайджана по греко-римской борьбе

Сегодня, 11:52

Азербайджан направил официальное обращение в FIS относительно противоправного действия армянского спортсмена

Сегодня, 11:42

На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человек

Сегодня, 11:38

Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии

Сегодня, 11:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43