ЕС готовит новые санкции против Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз ведет работу над новыми санкциями против Ирана из-за акций протеста в стране.

"Мы призываем иранское руководство защищать свое население, а не угрожать ему", - написал глава правительства ФРГ в X. Он отметил, что следует немедленно прекратить насилие. "Чтобы сделать на этом упор, мы работаем над новыми санкциями ЕС", - отметил канцлер.

Напомним, в конце декабря 2025 года в Иране возникли массовые антиправительственные протесты, которые вскоре переросли в жесткие столкновения между демонстрантами и силовиками.

Первые демонстрации начались 28 декабря, а их причиной стало резкое падение курса национальной валюты, из-за чего пострадал бизнес. Собственно, это и вывело торговцев центрального рынка Тегерана на улицы.

На данный момент известно, что в результате массовых беспорядков в Иране уже погибли более 500 человек. Кроме того, за время протестов были задержаны больше 10 тысяч человек.