СМИ: По меньшей мере 12 000 человек погибли в Иране

По меньшей мере 12 тысяч человек погибли в ходе массовых антиправительственных протестов в Иране.

Об этом сообщает Iran International со ссылкой на анализ открытых источников и медицинских данных.

По информации издания, наиболее жёсткие столкновения между протестующими и силовиками произошли в течение двух ночей подряд — 8 и 9 января.

Как отмечает Iran International, в стране ведётся скоординированная информационная кампания, направленная не только на обеспечение безопасности, но и на сокрытие реальных масштабов происходящего. Речь идёт об отключении интернета, перебоях связи, блокировке СМИ, а также запугивании журналистов и очевидцев, передает издание.

Напомним, в конце декабря 2025 года в Иране возникли массовые антиправительственные протесты, которые вскоре переросли в жесткие столкновения между демонстрантами и силовиками.

Первые демонстрации начались 28 декабря, а их причиной стало резкое падение курса национальной валюты, из-за чего пострадал бизнес. Собственно, это и вывело торговцев центрального рынка Тегерана на улицы.