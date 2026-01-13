Глава Минтранса Турции: Зангезурский коридор может быть введен в эксплуатацию к 2030 году

Железная дорога Карс – Ыгдыр – Аралык – Дильуджу (граница с Нахчываном) протяженностью 224 км представляет большую значимость для Зангезурского коридора. Активное строительство этой ж/д линии продолжается с прошлого года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, добавив, что работы на маршруте Зангезурского коридора продолжаются и на территории Азербайджана.

При этом он привлек внимание к участию США в строительстве участка коридора, проходящего через армянскую территорию. «Мы ожидаем прогресса по данному вопросу в текущем году. Тем самым сможем ввести Зангезурский коридор в эксплуатацию к 2030 году», - сказал глава Минтранса.