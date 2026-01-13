Джейхун Байрамов обсудил со своим коллегой последние события в Венесуэле

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Гилем Пинто 13 января 2026 года.

Как сообщили в МИД, в ходе телефонного разговора стороны обсудили последние события в Венесуэле, а также вопросы, касающиеся двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Венесуэлой.

Министр Джейхун Байрамов выразил глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших в результате событий в Венесуэле и выразил надежду на восстановление мира и стабильности в стране, а также на сохранение единства Венесуэлы.

В ходе беседы венесуэльский министр подробно рассказал о последних событиях, отметив, что президентские обязанности в Венесуэле выполняются успешно и государственные институты продолжают функционировать в полном объеме. Он также подчеркнул, что диалог с Соединенными Штатами продолжается, что американские компании, особенно в энергетическом секторе, возобновили свою деятельность, и что ведутся переговоры о взаимном возобновлении работы посольств.