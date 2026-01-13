Полиция Испании изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаина в море

Испанская полиция при досмотре судна, шедшего из Бразилии в Европу, обнаружила на борту 10 тонн кокаина.

Наркотики были расфасованы примерно в 300 мешков и замаскированы под груз соли. Стоимость изъятой партии оценивается в €400 млн, пишет «ТАСС».

Как сообщила Национальная полиция Испании в соцсети X, это крупнейшая конфискация кокаина за всю историю страны. Судно шло под флагом Камеруна, на его борту находились 13 членов экипажа — все они задержаны. Кроме того, в ходе обыска было найдено огнестрельное оружие.

После проверки корабль около 12 часов дрейфовал в море, после чего его отбуксировали на Канарские острова. Операция была проведена при участии правоохранительных органов Бразилии, Испании, Франции, Великобритании и Португалии.