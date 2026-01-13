Миннесота подала в суд на правительство США

Власти Миннесоты подали в суд на федеральное правительство из-за развертывания в штате сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Об этом сообщил генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон.

"Это (развертывание - прим. ТАСС) должно прекратиться", - заявил генпрокурор, которого цитирует телеканал NBC. Появление в штате сил ICE Эллисон назвал "нарушением конституции и федерального закона". Он уточнил, что иск подан в окружной суд штата Миннесота. Истцами выступают города Миннеаполис и Сент-Пол, а ответчиками - Министерство внутренней безопасности США и ICE.

Ранее газета The Minnesota Star Tribune сообщала, что полиция Миннеаполиса задержала 30 человек в ходе протестов против действий ICE после того, как ее сотрудник застрелил местную жительницу. Во время протестов один полицейский получил травмы.

Инцидент со стрельбой произошел в Миннеаполисе 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Сотрудники ICE потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. От полученных ранений женщина скончалась. Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты обещал обеспечить проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего.

В свою очередь министр внутренних дел США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Ноэм убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил президент США Дональд Трамп.

