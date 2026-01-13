Семья в отчаянии возила скончавшегося ребенка из Гаха в Шеки в надежде на спасение - ОБНОВЛЕНО

«12 января 2026 года около 23:00 малолетний ребенок (девочка) 2025 года рождения был доставлен членами семьи в Гахскую центральную районную больницу. При поступлении у младенца не наблюдалось признаков жизни: зрачки были расширены и не реагировали на внешние раздражители, отмечался цианоз (посинение) губ».

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az.

В сообщении отмечается, что, несмотря на зафиксированный факт биологической смерти, члены семьи отказались признать кончину ребенка и около 23:40 покинули медицинское учреждение.

«Затем, 13 января 2026 года около 00:20, родственники доставили ребенка в отделение скорой медицинской помощи Шекинской центральной районной больницы. Врачи медучреждения также подтвердили факт биологической смерти малолетнего ребенка», - говорится в информации.

10:37

В Шекинском районе зафиксирован случай смерти ребенка

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bizim.Media, инцидент произошел в селе Биледжик.

Состояние Айши Гошгар гызы Закеряевой (2025 года рождения) внезапно ухудшилось, когда она находилась дома. Члены семьи попытались доставить ребенка в Гахскую центральную районную больницу, однако, несмотря на все усилия, девочка скончалась по дороге.

По данным предварительного медицинского осмотра и показаниям семьи, предполагается, что у ребенка случился приступ эпилепсии. Отметим, что всего пять дней назад девочке исполнился один год.