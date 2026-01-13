В Баку пресечена продажа крупной партии наркотиков - ВИДЕО

Сотрудники 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом и продажей наркотических средств.

Как сообщает 1news.az, об этом передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ходе оперативных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан ранее судимый 52-летний Заур Алескеров.

Сообщается, что у него было обнаружено и изъято 6 килограммов марихуаны, 470 граммов опиума и 355 граммов психотропного вещества — метамфетамина. В своих показаниях задержанный признался, что приобрел наркотики с целью сбыта.

По факту продолжается расследование.