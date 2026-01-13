 «Это последняя надежда»: Прикованная к инвалидному креслу мать умоляет спасти сына - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
«Это последняя надежда»: Прикованная к инвалидному креслу мать умоляет спасти сына - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова13:48 - Сегодня
«Это последняя надежда»: Прикованная к инвалидному креслу мать умоляет спасти сына - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az обратилась Тарлан Мамедова - мать 13-летнего Угура Мамедова, который с раннего детства борется с тяжелым врожденным пороком сердца.

По словам матери, для спасения жизни ее сына сегодня остался единственный шанс: мальчику необходимо срочно пройти курс интенсивной терапии, после чего перенести сложное хирургическое вмешательство по установке окклюдера («капрона»). Без этой операции Угур не выживет.

«Я сама являюсь инвалидом I группы. После тяжелой аварии и перелома позвоночника я прикована к инвалидному креслу. Как мать, я умоляю - подарите моему сыну шанс на жизнь. Наше финансовое положение критическое: мы живем исключительно на мое пособие, и оплатить дорогостоящее лечение я не в состоянии», - со слезами на глазах рассказывает Тарлан ханум.

Как отмечает мать, диагноз Угура крайне серьезен - у мальчика недоразвит сосуд, ведущий от сердца к легким. По заключению врачей, после обязательной подготовки организма ему требуется сложнейшая операция, стоимость которой составляет 25 000 манатов.

«Это последняя надежда на спасение моего единственного сына», - говорит она.

Из-за прогрессирующего заболевания состояние ребенка с каждым днем ухудшается. Угур был вынужден оставить школу - педагоги опасаются за его жизнь, поскольку приступы могут случиться в любой момент, даже во время уроков.

«Мы едва выживаем. В зимний период почти вся пенсия уходит на оплату газа и жизненно необходимые лекарства для нас обоих. Мы живем в крайней нужде - полноценного питания в доме не было уже несколько месяцев. Но бытовые трудности пугают меня меньше всего. Самое страшное - это страх потерять ребенка», - признается мать.

Из-за тяжелых физических ограничений Тарлан Мамедова не может работать и полностью беспомощна в борьбе с этой бедой.

«Пожалуйста, войдите в наше положение. Прошу добрых людей, помочь спасти жизнь Угура», - взмолилась она.

Номер банковской карты: 5411 2498 0716 1216

Телефон для связи: +994 55 658 0217

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

«Это последняя надежда»: Прикованная к инвалидному креслу мать умоляет спасти сына - ФОТО - ВИДЕО

