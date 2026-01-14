 Пашинян: заявление по TRIPP - краеугольный камень институционализации мира между Ереваном и Баку | 1news.az | Новости
Пашинян: заявление по TRIPP - краеугольный камень институционализации мира между Ереваном и Баку

First News Media14:02 - Сегодня
Пашинян: заявление по TRIPP - краеугольный камень институционализации мира между Ереваном и Баку

Ситуация вокруг Армении никогда не была более стабильной и безопасной за всю историю ее существования.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии на тему «Армения и мир: на перекрестке рисков и возможностей».

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио 13 января утвердили совместное заявление о рамке реализации проекта «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP).

«Ситуация и обстановка в сфере безопасности вокруг Армении никогда не была более стабильной, чем по состоянию на 8:00 утра 14 января 2026 года. Конечно, свою роль в этом играют все произошедшие процессы, а также сделанное накануне Совместное заявление о рамках реализации проекта «Путь Трампа к международному миру и процветанию», - сказал Пашинян.

По его словам, есть формула, которая полностью удовлетворяет Армению, США и, по мнению премьер-министра, Азербайджан.

«Таким образом зажигается «зеленый свет» для продолжительного и стабильного мира в регионе. Это заявление является краеугольным камнем для институционализации мира между Арменией и Азербайджаном. Работают комиссии по демаркации армяно-азербайджанской границы. Мы продвигаемся вперед намного более быстрыми темпами, чем могли предполагать ранее», - сказал Пашинян.

В числе этих явлений он назвал железнодорожную связь Армении с миром и двустороннюю торговлю с Азербайджаном. Премьер отметил, что поставки топлива из Азербайджана будут способствовать искоренению монополий в Армении.

«Некоторые компании отчаянно осуществляют большие инвестиции и проводят кампании, чтобы удержать свои монопольные позиции под лозунгами патриотизма. Однако никто не хочет объяснить, почему потребители в Армении десятилетиями платили на триллионы драмов больше. С 25 декабря по сей день в карманах граждан Армении были сбережены десятки миллиардов драмов», - сказал Пашинян, допустив, что может ошибаться в расчетах.

Он отметил, что мир находится в состоянии турбулентности, в то время как Армения и регион постепенно превращаются в среду стабильности и сотрудничества, в частности, в сфере армяно-азербайджанских отношений.

«Сейчас в наш регион потекут большие инвестиции и большие деньги. Это очень хорошие новости. Понятно, каким образом вовлечены США. Нужно обсудить формат вовлеченности наших партнеров из ЕС и конкретных проектов, что для нас очень важно», - сказал Пашинян.

Премьер также придал важность окончательному урегулированию отношений с Турцией, чтобы процессы, которые были решены на уровне политического диалога, нашли свое выражение «на земле».

«Это невероятно позитивная атмосфера, в которой мы оказались, что не означает, что все вопросы решены. Однако все формулы для их решения найдены», - сказал Пашинян.

Источник: Новости-Армения

