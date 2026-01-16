Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

За последние три года Катар уверенно вошёл в список самых привлекательных направлений для азербайджанских туристов - прямой рейс, запущенный Kazunion Touroperator Azerbaijan by Rustar совместно с AZAL, высокий уровень сервиса, безопасность и комфорт сделали страну популярным выбором как для коротких поездок, так и для полноценного отпуска.

Сегодня Катар - это направление для тех, кто хочет совместить пляжный отдых, культурные открытия и восточную экзотику в одном путешествии. И всё же, если вам кажется, что Катар – это прежде всего небоскрёбы Дохи, музеи и торговые центры, немало интересного скрыто за её пределами. Вдали от столичного ритма открывается совсем другой Катар - более аутентичный, спокойный, природный и исторический. В этой статье мы расскажем, почему Катар - это не только Доха и какие города, курорты и уголки страны стоит включить в маршрут, чтобы увидеть её по-настоящему разнообразной и неожиданной.

Аль‑Хор - северный город Катара. Раньше это было рыбацкое поселение и центр добычи жемчуга, сегодня город активно развивается, находится недалеко от Дохи и является важным узлом нефтегазовой промышленности. Хотя промышленное наследие здесь заметно - рядом Рас‑Лаффан и North Oil - за ним скрывается богатый природный мир.

В окрестностях города - древний колодец Айн‑Хлитан, башни Аль‑Хор, мангровые леса Аль‑Такира, остров Пёрпл (Бин‑Ганнам), пляж Аль‑Фаркия, Парк и зоопарк Аль‑Хор, а также стадион «Аль‑Байт», ставший местом проведения первого матча чемпионата мира по футболу FIFA в Катаре в 2022 году..

Духан - промышленный город на западе Катара, который стал известен после открытия нефти, он ограничен для посещений и фотосъёмки, зато его окрестности - настоящая находка для путешественников. Здесь можно увидеть живописные природные ландшафты, уникальные объекты искусства и места, которые невозможно не исследовать.

Вот некоторые из мест, которые следует посетить поблизости: пляж Духан - тихое место с чистым песком и видом на Арабский залив; Зикрит - историческое поселение с архитектурой и культурой старого Катара, где чувствуешь дыхание прошлого; инсталляция Ричарда Серра East–West/West–East - масштабный современный арт-объект, впечатляющий своими монументальными формами; Фильм‑Сити - тематический парк киноиндустрии, где можно погрузиться в атмосферу съёмок и сделать эффектные фото.

Мадинат‑Аш‑Шамаль - самый северный город Катара, сформировавшийся в 1970‑е годы. Сегодня это один из самых спокойных и малонаселённых районов страны, окружённый заброшенными рыбацкими деревнями и цепочкой пляжей, куда круглый год приезжают за тишиной и морем. Здесь стоит посетить пляжи Фувайрит, Шамаль, Маруна, Рас-Матбах и Аль‑Гария - чистая вода и спокойная атмосфера, а на пляже Фувайрит весной вылупляются черепахи биссы, поэтому участок с апреля по июль закрыт для их сохранения.

Аль‑Рувайс - небольшой прибрежный городок к востоку от Мадинат‑Аш‑Шамаля, известный своей спокойной атмосферой и живописными местами. Здесь путешественников ждёт редкое сочетание уюта и морской романтики: в бывшем здании полицейского участка работает стильное Arsan Café с видом на Арабский залив и отличным кофе, а всего в нескольких шагах - тихий пляж с прозрачной мелкой водой.

Абу-Дхалуф расположен к западу от Мадинат-Аш-Шамаля и фактически является его продолжением. Это тихий прибрежный посёлок, который привлекает внимание одним из самых уютных и зелёных парков на севере Катара - местом для семейного отдыха и неспешных прогулок.

Парк утопает в зелени, здесь есть игровые зоны для детей, площадки для пикников и выход к пляжу с безопасным мелководьем. Но главное - именно отсюда открываются одни из самых красивых закатов в регионе: вечернее солнце над морем превращает Абу-Дхалуф в настоящий кадр мечты.

Месайид - стратегически важный нефтегазовый город Катара, где в середине XX века был основан танкерный терминал Qatar Petroleum. Пляж Силайн, расположенный неподалёку, популярен среди любителей водных видов спорта, пустынных сафари и живописных закатов. Хор Аль-Адайд (Внутреннее море) и окружающие дюны известны феноменом «поющих песков», когда сдвигающийся песок издаёт необычные звуки.

Аль-Вакра - исторический прибрежный город к югу от Дохи, который гармонично сочетает традиционную атмосферу и современную инфраструктуру. Здесь особенно примечателен старинный базар Souq Al Wakrah с узкими улочками, традиционной архитектурой, магазинами с ремесленными изделиями, специями и кафе прямо на набережной старого города. Набережная Аль-Вакры тянется вдоль побережья и идеально подходит для прогулок у моря, а рядом с рынком находится просторный пляж.

Катар умеет быть разным - активным и созерцательным, городским и природным, привычным и неожиданным. Здесь есть всё: для любителей пляжей и пустынных сафари, ценителей искусства и архитектуры, семейных путешествий и уединённого отдыха. Какой маршрут выберете вы - решать только вам!

