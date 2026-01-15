СМИ: Борт Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва
Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за угрозы взрыва на борту.
Об этом сообщило агентство EFE.
По информации газеты El Periodico, предполагается, что борт вылетел из Стамбула в каталонскую столицу.
Как сообщил в X оператор испанских воздушных гаваней, аэропорт в Барселоне работает в обычном режиме.
"В связи с угрозой на борту самолета активированы протоколы [безопасности], службы безопасности оценивают ситуацию", - говорится в публикации.
Источник: ТАСС
