 «Мама, когда мы поправимся?»: трое детей из семьи военнослужащего нуждаются в лечении за рубежом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Благотворительность

«Мама, когда мы поправимся?»: трое детей из семьи военнослужащего нуждаются в лечении за рубежом

Фаига Мамедова18:20 - Сегодня
«Мама, когда мы поправимся?»: трое детей из семьи военнослужащего нуждаются в лечении за рубежом

«Уже много лет я ухаживаю за тремя больными детьми. Моя 16-летняя дочь Филиз страдает миопатией, а 9-летние сыновья-близнецы Гасан и Гусейн - врожденным пороком сердца. Ежемесячно на лечение детей уходит около 2 тысяч манатов. Мы продали дом, машину - у нас больше ничего не осталось…»

С такой просьбой о помощи в редакцию 1news.az обратилась мама детей Рамзия Джафарова.

По ее словам, супруг, Дашдемир Джафаров, - военнослужащий, который уже 18 лет служит Родине. В настоящее время он несет службу на освобожденных от оккупации территориях. Поскольку он единственный кормилец в семье, его зарплаты не хватает на покрытие расходов на лечение, питание и аренду жилья:

«Мой муж - военнослужащий, он посвятил жизнь служению Отечеству. Участвовал в Отечественной войне, за безупречную службу неоднократно был удостоен наград. Но его зарплаты не хватает, чтобы оплатить ежемесячное лечение детей. У меня четверо детей, и только один из них здоров. Дочь ходит с большим трудом, ей требуется постоянное лечение. Сыновья не могут долго ходить, им очень тяжело. Даже зимой мы включаем дома вентилятор, чтобы они могли дышать. У них синеют губы, начинается одышка… Сейчас мы живем в Сумгайыте на съемной квартире. У нас нет сил даже на оплату аренды».

Рамзия Джафарова отмечает, что полное выздоровление дочери невозможно, но состояние сыновей можно облегчить, однако их лечение доступно только за рубежом:

«Дети постоянно спрашивают: «Мама, когда мы поправимся?». Я не знаю, что им отвечать. Мы обращались во все государственные структуры, и нам пришел официальный ответ, что в Азербайджане эта болезнь не лечится. Помочь детям могут только в Германии или Израиле, но на это требуется около 75 тысяч долларов (127 500 манатов). У нас нет таких средств. Мы не хотим, чтобы наши дети угасали у нас на глазах. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям: помогите нашим детям в меру своих возможностей».

Номер банковской карты: 5411 2498 1342 5696

Телефон для связи: +994 55 675-88-85

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

Поделиться:
540

Актуально

Общество

В эти дни в Баку резко понизится температура воздуха, ожидается мокрый снег

Политика

Азербайджанская и армянская стороны оценили состояние ж/д участка Садарак–Ерасх

Общество

В Баку потушен пожар в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Экономика

Загадочная история Bank Melli Iran: что скрывается в отчетах самого необычного ...

Благотворительность

«Мама, когда мы поправимся?»: трое детей из семьи военнослужащего нуждаются в лечении за рубежом

«Это последняя надежда»: Прикованная к инвалидному креслу мать умоляет спасти сына - ФОТО - ВИДЕО

«Любая помощь - это шанс на жизнь»: 15-летней Шахане срочно требуется поддержка в борьбе с раком крови - ФОТО - ВИДЕО

Началось с гриппа, закончилось лейкозом: История Али Ахадова, которому требуется дорогостоящее лечение - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

«Мама, когда мы поправимся?»: трое детей из семьи военнослужащего нуждаются в лечении за рубежом

«Это последняя надежда»: Прикованная к инвалидному креслу мать умоляет спасти сына - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

BILD: В Иране родственников убитых протестующих заставляют платить за выдачу тел

Сегодня, 20:20

В Баку такси врезалось в бетонную перегородку на мосту - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

​​​​​​​Впервые в истории конкурс «Евровидение» отправляется в европейский live-тур - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 19:42

Болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

Сегодня, 19:25

Из Ирана вывели $1,5 млрд - среди отправителей сын Хаменеи

Сегодня, 19:05

Гаджибала Абуталыбов переехал в Гах

Сегодня, 18:48

Премьер-министр Пакистана: Создание ASAN xidmət стало возможно благодаря поддержке Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 18:35

«Мама, когда мы поправимся?»: трое детей из семьи военнослужащего нуждаются в лечении за рубежом

Сегодня, 18:20

Инициатива «Мост мира» из Армении приветствовала освобождение задержанных в Азербайджане лиц

Сегодня, 18:10

Трамп пообещал задействовать армию, если власти Миннесоты не пресекут беспорядки

Сегодня, 17:51

В Физули дядя и племянник угорели насмерть в автомобиле

Сегодня, 17:31

Экипаж МКС впервые досрочно вернулся на Землю из-за болезни одного из участников миссии

Сегодня, 17:20

Азербайджанская и армянская стороны оценили состояние ж/д участка Садарак–Ерасх

Сегодня, 17:15

В соцсетях активизировались мошенники, прикрывающиеся «mygov»

Сегодня, 17:04

Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем ЕС процесс нормализации с Арменией

Сегодня, 17:01

Цифровой имам: В Казахстане готовится запуск ИИ-приложения

Сегодня, 16:45

Трамп о «хороших новостях» из Ирана

Сегодня, 16:28

В Баку потушен пожар в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:22

СМИ: Борт Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва

Сегодня, 16:20

Премьера клипа: Ройа «Ayrılan adamlar» - ВИДЕО

Сегодня, 16:12
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43