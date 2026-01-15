«Мама, когда мы поправимся?»: трое детей из семьи военнослужащего нуждаются в лечении за рубежом

«Уже много лет я ухаживаю за тремя больными детьми. Моя 16-летняя дочь Филиз страдает миопатией, а 9-летние сыновья-близнецы Гасан и Гусейн - врожденным пороком сердца. Ежемесячно на лечение детей уходит около 2 тысяч манатов. Мы продали дом, машину - у нас больше ничего не осталось…»

С такой просьбой о помощи в редакцию 1news.az обратилась мама детей Рамзия Джафарова.

По ее словам, супруг, Дашдемир Джафаров, - военнослужащий, который уже 18 лет служит Родине. В настоящее время он несет службу на освобожденных от оккупации территориях. Поскольку он единственный кормилец в семье, его зарплаты не хватает на покрытие расходов на лечение, питание и аренду жилья:

«Мой муж - военнослужащий, он посвятил жизнь служению Отечеству. Участвовал в Отечественной войне, за безупречную службу неоднократно был удостоен наград. Но его зарплаты не хватает, чтобы оплатить ежемесячное лечение детей. У меня четверо детей, и только один из них здоров. Дочь ходит с большим трудом, ей требуется постоянное лечение. Сыновья не могут долго ходить, им очень тяжело. Даже зимой мы включаем дома вентилятор, чтобы они могли дышать. У них синеют губы, начинается одышка… Сейчас мы живем в Сумгайыте на съемной квартире. У нас нет сил даже на оплату аренды».

Рамзия Джафарова отмечает, что полное выздоровление дочери невозможно, но состояние сыновей можно облегчить, однако их лечение доступно только за рубежом:

«Дети постоянно спрашивают: «Мама, когда мы поправимся?». Я не знаю, что им отвечать. Мы обращались во все государственные структуры, и нам пришел официальный ответ, что в Азербайджане эта болезнь не лечится. Помочь детям могут только в Германии или Израиле, но на это требуется около 75 тысяч долларов (127 500 манатов). У нас нет таких средств. Мы не хотим, чтобы наши дети угасали у нас на глазах. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям: помогите нашим детям в меру своих возможностей».

Номер банковской карты: 5411 2498 1342 5696

Телефон для связи: +994 55 675-88-85

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!