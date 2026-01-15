В России произошёл взрыв в центре профподготовки, ранены 12 человек

В центре профессиональной подготовки МВД России в городе Сыктывкар Республики Коми произошёл взрыв светошумовой гранаты.

Согласно информации, 12 человек получили ранения, около двухсот человек были эвакуированы.

Как передает ТАСС, об этом сообщает Минздрав Республики Коми.

"Количество пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД увеличилось до 12, - указано в сообщении. - В республиканской больнице сейчас находится 7 пациентов, в городской эжвинской больнице 5 пациентов, из них 4 в очень тяжелом состоянии".