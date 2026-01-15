 В России произошёл взрыв в центре профподготовки, ранены 12 человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В России произошёл взрыв в центре профподготовки, ранены 12 человек

First News Media22:00 - Сегодня
В России произошёл взрыв в центре профподготовки, ранены 12 человек

В центре профессиональной подготовки МВД России в городе Сыктывкар Республики Коми произошёл взрыв светошумовой гранаты.

Согласно информации, 12 человек получили ранения, около двухсот человек были эвакуированы.

Как передает ТАСС, об этом сообщает Минздрав Республики Коми.

"Количество пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД увеличилось до 12, - указано в сообщении. - В республиканской больнице сейчас находится 7 пациентов, в городской эжвинской больнице 5 пациентов, из них 4 в очень тяжелом состоянии".

Поделиться:
201

Актуально

Общество

В эти дни в Баку резко понизится температура воздуха, ожидается мокрый снег

В мире

В Тебризе введено военное положение

В мире

Болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

Экономика

Загадочная история Bank Melli Iran: что скрывается в отчетах самого необычного ...

В мире

ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа новой администрации

Макрон с покрасневшим глазом заявил о необходимости бояться Франции

В России произошёл взрыв в центре профподготовки, ранены 12 человек

В Тебризе введено военное положение

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Reuters: Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана

В Иране объявили трехдневный траур по погибшим из-за беспорядков

Трамп репостнул изображение, на котором он курит кубинскую сигару - ФОТО

Президент Ирана призвал граждан выйти на улицы

Последние новости

ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа новой администрации

Сегодня, 23:00

Алпарсан Байрактар: Турция совместно с Азербайджаном стремится к вкладу в восстановление Сирии

Сегодня, 22:40

Макрон с покрасневшим глазом заявил о необходимости бояться Франции

Сегодня, 22:20

В России произошёл взрыв в центре профподготовки, ранены 12 человек

Сегодня, 22:00

В Тебризе введено военное положение

Сегодня, 21:40

Иран ожидает от Китая более активной роли в регионе

Сегодня, 21:20

В Ясамальском районе произошел пожар - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Захарова высказалась о заявлении Соловьева по Армении

Сегодня, 20:40

BILD: В Иране родственников убитых протестующих заставляют платить за выдачу тел

Сегодня, 20:20

В Баку такси врезалось в бетонную перегородку на мосту - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

​​​​​​​Впервые в истории конкурс «Евровидение» отправляется в европейский live-тур - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 19:42

Болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

Сегодня, 19:25

Из Ирана вывели $1,5 млрд - среди отправителей сын Хаменеи

Сегодня, 19:05

Гаджибала Абуталыбов переехал в Гах

Сегодня, 18:48

Премьер-министр Пакистана: Создание ASAN xidmət стало возможно благодаря поддержке Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 18:35

«Мама, когда мы поправимся?»: трое детей из семьи военнослужащего нуждаются в лечении за рубежом

Сегодня, 18:20

Инициатива «Мост мира» из Армении приветствовала освобождение задержанных в Азербайджане лиц

Сегодня, 18:10

Трамп пообещал задействовать армию, если власти Миннесоты не пресекут беспорядки

Сегодня, 17:51

В Физули дядя и племянник угорели насмерть в автомобиле

Сегодня, 17:31

Экипаж МКС впервые досрочно вернулся на Землю из-за болезни одного из участников миссии

Сегодня, 17:20
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43