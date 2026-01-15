В Азербайджане семь адвокатов получили предупреждения

Состоялось очередное заседание Президиума Коллегии адвокатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Коллегии.

На заседании 7 адвокатам было вынесено предупреждение за допущенные нарушения, а еще двоим поручено строго соблюдать требования законодательства в ходе профессиональной деятельности.

Кроме того, в связи с назначением на должности судей была прекращена деятельность 8 членов Коллегии адвокатов - Наримана Али оглу Алмамедова, Айтекин Гюлали гызы Алиевой, Ибрагима Мехман оглу Газыбекова, Улькяр Талех гызы Максудовой, Асима Вилаят оглу Мирзазаде, Джавидана Мустафа оглу Мустафаева, Гюнель Адиль гызы Сафарли и Джавида Логман оглу Сулейманова.