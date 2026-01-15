 ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа новой администрации | 1news.az | Новости
ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа новой администрации

First News Media23:00 - 15 / 01 / 2026
ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа новой администрации

Движение ХАМАС согласилось отказаться от контроля над сектором Газа в пользу недавно сформированного технократического комитета.

Oб этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на советника главы Палестинской национальной администрации Махмуда аль-Хабаша.

"ХАМАС объявил, что передаст все дела в Газе комитету, который будет управлять территорией в соответствии с планом, согласованным в прошлом году президентом США Дональдом Трампом", - говорится в заявлении.

Кроме того, он подтвердил, что новый комитет из 15 человек будет работать в координации с Палестинской национальной администрацией (ПНА), но при этом "будет суверенным в своих решениях".

Главным приоритетом комитета, по словам аль-Хабаша, будет предотвращение перемещения палестинского населения анклава. Он подчеркнул, что комитет "не будет вмешиваться в политические дела", а его роль будет являться чисто исполнительной и технической, сосредоточенной на гуманитарных вопросах и оказании важнейших услуг населению.

