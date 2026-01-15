 Проведена проверка реабилитационного центра, откуда сбежал Насими Набизаде | 1news.az | Новости
Проведена проверка реабилитационного центра, откуда сбежал Насими Набизаде

First News Media23:21 - 15 / 01 / 2026
Проведена проверка реабилитационного центра, откуда сбежал Насими Набизаде

По поручению Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики Сабины Алиевой сотрудники Аппарата омбудсмена провели мониторинг в реабилитационном центре Qurtuluş, предоставляющем услуги лицам с различными видами зависимостей.

Проверка была организована в рамках работы Рабочей группы «Психическое здоровье и права человека» при омбудсмене и проводилась на основании Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики», а также законов «О психиатрической помощи» и «О наркологической службе и контроле».

Основной целью мониторинга было изучение условий пребывания в центре, обращения с подопечными и соблюдения прав лиц, проходящих реабилитацию. В ходе проверки сотрудники Аппарата омбудсмена провели беседы с руководством и персоналом учреждения по вопросам правовых основ деятельности центра, ведения документации, организации питания, реализации реабилитационных программ и обеспечения права на обращение.

Мониторинг также включал осмотр общежития, столовой, молельных комнат, административных помещений и зон отдыха центра. На добровольной и конфиденциальной основе были приняты несколько пациентов, проходящих реабилитацию. Особое внимание было уделено наличию информационных стендов с контактами колл-центра «916» омбудсмена и обеспечению возможности для получающих услуги лиц обращаться к омбудсмену.

