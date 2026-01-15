 Тело Национального героя Шахина Тагиева доставлено на родину | 1news.az | Новости
Тело Национального героя Шахина Тагиева доставлено на родину

First News Media23:40 - 15 / 01 / 2026


Тело Национального героя Азербайджана Шахина Тагиева, скончавшегося в шведском городе Мальмё, сегодня в 21:05 доставлено на родину.

Как сообщает AПA, тело покойного будет передано его близким.

Отметим, что церемония прощания и похороны Шахина Тагиева состоятся 16 января в 11:00 на Военном мемориальном кладбище (II Аллея Почётного захоронения).

Отметим, что Национальный герой Шахин Тагиев скончался после продолжительной болезни.

В последние годы он проживал в шведском городе Мальмё.

Ш.Тагиев был удостоен звания Национального героя Указом от 23 июня 1992 года.

Он является одним из первых четырёх человек, получивших звание Национального героя Азербайджана.

Он был одним из 16 человек, носивших при жизни звание Национального героя Азербайджана.



