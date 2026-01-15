 Соответствуют ли пенсии в Азербайджане международным стандартам? | 1news.az | Новости
Соответствуют ли пенсии в Азербайджане международным стандартам?

Фаига Мамедова12:40 - Сегодня
В прошлом году число пенсионеров в Азербайджане составило 1 миллион 98 тысяч человек.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции по итогам 2025 года заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Зака Мирзаев.

По его словам, расходы на выплату пенсий составили 7,1 миллиард манатов:

«Средний размер пенсии составил 49,9% от среднемесячной заработной платы, а по возрасту - 53,2%. Эти показатели полностью соответствуют пропорции в 40–60%, рекомендованной международными организациями», - отметил глава фонда.

