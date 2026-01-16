В Баку пресечен незаконный оборот крупной партии наркотиков - ВИДЕО

Сотрудники 18-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе мероприятия был задержан ранее судимый 35-летний житель Баку Орхан Муслимов. У него было обнаружено и изъято 5 килограммов 700 граммов марихуаны, передает 1news.az.

В своих показаниях О. Муслимов заявил, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, личность которого не установлена следствием и с которым он познакомился в социальных сетях, с целью дальнейшего сбыта на территории столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.