Конкурс «Yüksəliş» как модель национального стандарта кадрового развития в Азербайджане

В Азербайджане все более отчетливо формируется устойчивая модель государственной политики, ориентированной на развитие человеческого капитала как стратегического ресурса национального развития.

Современные вызовы, такие как ускорение технологических процессов, усложнение управленческих систем, рост глобальной конкуренции за таланты, требуют не только модернизации инфраструктуры и институтов, но и целенаправленного формирования нового поколения управленцев, аналитиков и лидеров.

В этом контексте особое значение приобретают проекты, которые работают не с абстрактными показателями, а с конкретными людьми - их потенциалом, мотивацией, интеллектуальными и управленческими ресурсами.

Национальный конкурс «Yüksəliş» стал именно таким инструментом. Учрежденный в 2019 году указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева и реализуемый при поддержке Первого Вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, конкурс за несколько лет прошел путь от экспериментальной инициативы до полноценного элемента архитектуры государственной кадровой политики.

Значимость конкурса как одного из ключевых механизмов работы с талантливой молодежью неоднократно подчеркивалась и на высшем государственном уровне. В частности, Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам отметил:

«У нас много талантливой молодежи. Сейчас у нас много молодых специалистов, получивших образование как за рубежом, так и в Азербайджане. Реализуются различные государственные программы. Одной из них является программа «Yüksəliş». Это очень важно для того, чтобы еще больше мотивировать, поощрять молодежь, а затем привлекать ее в государственные и частные структуры. Те, кто в свое время по моему поручению обучался за границей, уже давно вернулись. Многие вернулись, работают здесь, и мы видим, что, например, после прихода на руководящую должность современного, знающего кадра ситуация полностью меняется».

В 2025 году конкурс «Yüksəliş» уже в шестой раз подряд утвержден указом Президента Азербайджана. Этот факт сам по себе является показателем институциональной зрелости проекта. Последовательное государственное подтверждение означает, что «Yüksəliş» рассматривается как долгосрочный стратегический механизм формирования интеллектуального и управленческого потенциала страны.

Сегодня «Yüksəliş» выступает не просто конкурсом, а моделью системной работы с человеческим капиталом. Он объединяет в себе государственный подход, технологическую прозрачность процедур и личностно-ориентированную философию развития. Это не только поиск будущих управленцев, но и формирование культуры лидерства, стратегического мышления и ответственности.

Конкурс ориентирован на граждан Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года. Его ключевыми требованиями являются наличие лидерских качеств, логического мышления, управленческого потенциала и стремления к профессиональному росту. При этом принципиально важно, что участие не зависит от социального происхождения, места проживания или принадлежности к элитным кругам. «Yüksəliş» выстраивает модель меритократии, где решающим фактором становятся способности, мотивация и потенциал личности.

Система отбора построена как многоуровневый и комплексный процесс. Участников ожидают онлайн-тесты, кейс-задачи, командные упражнения, полуфинальные стресс-интервью и финальный этап, на котором необходимо продемонстрировать стратегическое мышление и навыки презентации. Итогом становится включение в национальный кадровый резерв. В один из ключевых механизмов обновления и укрепления управленческой системы страны.

Важно отметить, что «Yüksəliş» выполняет двойную функцию. С одной стороны, это инструмент оценки и выявления перспективных кадров. С другой же стороны полноценная платформа развития. Победители конкурса получают:

- грант в размере 20 000 манатов на саморазвитие;

- доступ к менторским программам с участием государственных и частных управленцев;

- возможность быть вовлеченными в реальные проекты государственного управления;

- формирование профессиональной сети и выход на новый карьерный горизонт.

Ежегодно государство выделяет на реализацию конкурса 1 миллион манатов, что подчеркивает его значимость как элемента национальной кадровой политики.

Принципиально важно и то, что победители «Yüksəliş» не обязательно уже состоявшиеся управленцы. Напротив, зачастую это люди из регионов, из сферы образования, бизнеса, IT или гражданского сектора, обладающие стратегическим мышлением, гибкостью и высокой степенью мотивации.

Таким образом, «Yüksəliş» становится своеобразным социальным лифтом, который соединяет государство и общество, создавая прозрачный и справедливый механизм отбора будущих лидеров.

Особую ценность конкурсу придает его философия. Это не поиск «готовых министров» или «идеальных управленцев», а инвестиция в будущее.

Комментарий по этому поводу 1news.az получил у заместителя министра молодежи и спорта Азербайджана, руководителя рабочей группы конкурса «Yüksəliş» Фархада Гаджиева:

- Конкурс Yüksəliş на протяжении шести лет подряд утверждается Указом Президента Азербайджана. Что для проекта означает такое устойчивое подтверждение на высшем государственном уровне?

- Шестилетнее последовательное утверждение конкурса «Yüksəliş» указом Президента Азербайджанской Республики свидетельствует о его институционализации как важного элемента государственной политики в сфере развития человеческого капитала. Это подтверждение того, что конкурс рассматривается не как временная инициатива, а как системный инструмент долгосрочного развития управленческого и интеллектуального потенциала страны.

«Yüksəliş» становится частью архитектуры развития человеческого капитала, обеспечивая преемственность, стабильность и целенаправленную работу с талантливыми кадрами.

- Как вы считаете, какой ключевой фактор позволил «Yüksəliş» не только сохранить свою актуальность, но и на протяжении шести лет подряд получать стабильную поддержку и признание как важного национального проекта?

- Основным фактором устойчивости и актуальности конкурса является его способность соответствовать стратегическим приоритетам государства и одновременно реагировать на изменения в глобальной и национальной повестке. Проект постоянно совершенствует свои механизмы отбора, оценки и развития участников, ориентируясь на современные требования к лидерству, управлению и ответственности.

Важно отметить и результативность конкурса: сформированное сообщество финалистов и победителей, которые уже сегодня вносят вклад в различные сектора - государственный, частный и общественный. Именно сочетание стратегического видения, прозрачных процедур и измеримых результатов обеспечило «Yüksəliş» устойчивое признание и доверие на протяжении всех шести лет.

- Что бы вы посоветовали молодым людям, которые пока сомневаются, стоит ли подавать заявку, и не до конца понимают, какие возможности конкурс «Yüksəliş» может для них открыть?

- Молодым людям, которые сомневаются, я бы предложил рассматривать «Yüksəliş» не только как конкурс, а как платформу формирования управленческого и личностного потенциала. Даже сам процесс участия способствует развитию аналитического мышления, саморефлексии и пониманию собственных компетенций.

«Yüksəliş» открывает доступ к системному обучению, наставничеству и профессиональной среде, ориентированной на долгосрочное развитие. При этом наличие сомнений является нормальной частью профессионального пути, а участие в конкурсе дает возможность объективно оценить свой потенциал.

- Спасибо за ответы!

Таким образом, «Yüksəliş» сегодня выступает не просто как национальный конкурс, а как устойчивый государственный институт, формирующий долгосрочную кадровую и интеллектуальную основу развития Азербайджана. Он становится частью целостной архитектуры формирования управленческого и интеллектуального потенциала страны, обеспечивая преемственность, стабильность и системную работу с талантливыми кадрами.

«Yüksəliş» - наглядный пример того, как государственная инициатива способна выстроить устойчивую и эффективную модель работы с человеческим капиталом, объединяющую стратегическое видение, прозрачные механизмы отбора и измеримые практические результаты.

Джамиля Суджадинова