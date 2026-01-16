Установлен порядок продления оплачиваемого отпуска по беременности и родам.

Это отражено в поправке к Трудовому кодексу, указ о применении которой подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, продолжительность дородовой части отпуска по беременности и родам будет продлеваться на оплачиваемой основе на количество дней, прошедших от предполагаемой даты родов до фактического дня рождения ребёнка, и при этом послеродовая часть отпуска сокращена не будет.

Напомним, согласно Трудовому кодексу, работающим женщинам предоставляется оплачиваемый отпуск по беременности и родам продолжительностью 126 календарных дней (70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов).

В случае осложнённых родов или рождения двух и более детей послеродовой отпуск предоставляется сроком на 70 календарных дней.

Женщинам, занятым в сельскохозяйственном производстве, отпуск по беременности и родам предоставляется в следующих объёмах:

- при нормальных родах — 140 календарных дней (70 дней до родов и 70 дней после родов);

- при осложнённых родах — 156 календарных дней (70 дней до родов и 86 дней после родов);

- при рождении двух и более детей — 180 календарных дней (70 дней до родов и 110 дней после родов).