В Казахстане автобус с 50 пассажирами попал в ДТП, есть погибшие

Четыре пассажира погибли в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего 50 пассажиров, на пути из города Актау в сторону села Бейнеу в Казахстане.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики.

"16 января 2026 года примерно в 01:03 на 383-м километре автодороги KZ-11 "Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса марки Yutong. Автобус прошел технический осмотр 19 декабря 2025 года и зарегистрирован на ТОО (Товарищество с ограниченной ответственностью - прим. ТАСС) CASPIAN TRANS CORPORATION. По предварительным данным, водитель автомашины, двигаясь из города Актау в сторону села Бейнеу, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП на месте происшествия погибли 4 пассажира, 3 человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Всего в салоне автобуса находилось 50 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке дороги, где произошло ДТП, отсутствуют какие-либо дефекты дорожного покрытия, а дорожные знаки установлены в полном объеме и в соответствии с требованиями.

В ведомстве также информировали, что за рулем находился водитель 1985 года рождения и примерно за 200 км до места аварии произошла смена второго водителя. Там добавили, что по факту ДТП Департаментом полиции Мангистауской области проводятся необходимые следственные мероприятия.

Источник: ТАСС